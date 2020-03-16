Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 160'ncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına, "Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!" sözü damga vurdu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 160'ncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına, "Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!" sözü damga vurdu.
Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.
Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır.