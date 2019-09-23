Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Büyük oynuyor
Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezona bomba gibi hazırlanırken, yeni sezonda yaşanacaklar da merak konusu oldu. EDHO'nun yeni sezonunda Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda, yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. YENİ SEZON FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır.
Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır.