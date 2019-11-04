  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Kasım 2019 13:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın eli kolu bağlı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 146.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır'ı yalnız bırakmak için Altan ve Boran dört bir koldan saldırırken Sevda'dan gelen haber Hızır'ın elini kolunu bağlayacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın eli kolu bağlı

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır.

1/ 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın eli kolu bağlı

Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz.

2/ 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın eli kolu bağlı

Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır.

3/ 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın eli kolu bağlı

Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM