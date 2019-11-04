Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın eli kolu bağlı
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 146.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır'ı yalnız bırakmak için Altan ve Boran dört bir koldan saldırırken Sevda'dan gelen haber Hızır'ın elini kolunu bağlayacak.
Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır.
Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz.
Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır.