Eşlerinden izin alıp öpüşmüşlerdi: Hamdi Alkan'dan o sahneyle ilgili açıklama

ÖNCE İZİN İSTEDİLER SONRA ÖPÜŞTÜLER

Rol gereği Selen Görgüzel ile öpüşmesi gereken Kangı, "Şu an öpüşmemiz gerekiyor ama Hamdi abi burada. Benim eşim de burada. Hamdi abi sonra işlerimizi etkilemez değil mi, bir sıkıntı olmaz" dedi.