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  3. 04 Temmuz 2019 20:27

Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri !

Erkekler aldattığı gibi kadınlar da aldatabiliyor. Bir platformda aldatma nedenlerini anlatan kadınlar nedenlerini anlatmış. İşte kadınların eşlerini aldatma nedenleri.

Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri !

Hiçbir aldatmanın bahanesi olmasa da, Uber Facts'ten eşlerini aldatan insanların bahanelerini bir araya getirmiş.

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Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri !

Eşimi aldattım çünkü her zaman reddedilmekten yorulmuştum. Ona boşanmak istediğimi, çünkü kendimi suçlu hissettiğimi söyledim. O zamandan beri biraz daha iyiyiz ama yavaş yavaş kötüye gidiyor yine.

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Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri !

Eşimi aldattım, çünkü beni aldattığı onca zaman boyunca nasıl hissettiğini anlamak istedim. Fark ettim ki, biz farklıyız. Ben deli gibi pişmanım, o değil

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Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri !

Eşimi düzenli olarak aldatıyorum. Onu sevmediğim için değil tabii. Ben yalnızca seksi seviyorum ve eşim seks ihtiyacımı istediğim şekilde karşılamıyor.

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