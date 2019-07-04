Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri !
Erkekler aldattığı gibi kadınlar da aldatabiliyor. Bir platformda aldatma nedenlerini anlatan kadınlar nedenlerini anlatmış. İşte kadınların eşlerini aldatma nedenleri.
Hiçbir aldatmanın bahanesi olmasa da, Uber Facts'ten eşlerini aldatan insanların bahanelerini bir araya getirmiş.
Eşimi aldattım çünkü her zaman reddedilmekten yorulmuştum. Ona boşanmak istediğimi, çünkü kendimi suçlu hissettiğimi söyledim. O zamandan beri biraz daha iyiyiz ama yavaş yavaş kötüye gidiyor yine.
Eşimi aldattım, çünkü beni aldattığı onca zaman boyunca nasıl hissettiğini anlamak istedim. Fark ettim ki, biz farklıyız. Ben deli gibi pişmanım, o değil