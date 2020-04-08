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  3. 08 Nisan 2020 14:15

Esra Balamir hasta yatağından koronavirüsü anlattı!

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Esra Balamir, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Esra Balamir hasta yatağından koronavirüsü anlattı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Sunucu ve manken Esra Balamir, hasta yatağından video çekti. Sosyal medya hesabı Instagram'da videosunu paylaşan Balamir, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

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Esra Balamir hasta yatağından koronavirüsü anlattı!

''Selam arkadaşlar. Birkaç gündür beni merak ettiğinizi biliyorum ama bu videoyu çekmek için ateşimin biraz daha normale dönmesini bekledim açıkçası. Merak etmeyin, çok şükür dualarınızla bir şekilde ayaktayım.''

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Esra Balamir hasta yatağından koronavirüsü anlattı!

''İnşallah bir sonraki testim negatif çıkacak, bunu ümit ediyorum. Her geçen gün daha da iyileştiğimi düşünüyorum.''

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Esra Balamir hasta yatağından koronavirüsü anlattı!

''Hastalığa yakalandığımı anladığımda eve geldiler, bana kapıda test yaptılar ve sonrasında pozitif çıktı.''

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