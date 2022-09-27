Esra Ceyhan genç kızını paylaşıp sitem etti: Ergenlik dönemini...

Ceyhan yazısının devamında ise şunları söyledi:

"Saçlar boyalı, röfleli, yüzler aşırı makyajlı, tırnaklar takma… Gerek var mı bu kadar abartmaya, yaşının güzelliğini, tazeliğini taşımak dururken bu acele niye? Bir kız çocuğunun hem ilk rol modeli, hem de öykündüğü ilk kadın olan anneler neredeler, olup biteni fark etmiyorlar mı? Küçük birer kadın gibi görünen ergen kızlar… Genç kız gibi görünmeye çalışan anneler. Ve aynı karede yer aldıklarında tuhaf, doğallıktan uzak fotoğraflar…