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  3. 08 Şubat 2021 12:10

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu yaşadığı hastalıkla zor anlar yaşadı.

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu yaşadığı hastalıkla zor anlar yaşadı.

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Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

Ürtiker hastası olduğunu açıklayan ve Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım."

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Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

"Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı.

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Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

ÜRTİKER NEDİR?
Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinir. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu "urtica ureus" kelimesinden gelir.

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