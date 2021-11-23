Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç yetişkin film itirafı

CİNSEL YÖNELİMİ İLE İLGİLİ SORUYA NET YANIT

Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum."