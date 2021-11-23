Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç yetişkin film itirafı
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Youtube'da katıldığı programda ''Cinsel içerikli film izler misin?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu.
CİNSEL YÖNELİMİ İLE İLGİLİ SORUYA NET YANIT
Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum."
CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İTİRAFI
Esra Dermancıoğlu erkekte ilk olarak el ve ayağa baktığını da söylerken, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise "Cinsel içerikli film seyrettiğimde bana gülme geliyor" dedi.
ALDATILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti.