Esra Dermancıoğlu'ndan olay paylaşımlar

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum. Erkekler beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" notunu düşmüş, uzun süre gündem olmuştu.