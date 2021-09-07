Esra Dermancıoğlu'ndan olay paylaşımlar
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu denizde verdiği esprili pozlarla gündem oldu.
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, teknede denize girerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
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Teknenin halatına tutunarak su balesi yapan ünlü oyuncu, fotoğraflarını esprili şekilde paylaştı. Fotoğrafların altına, "İlk su balesi festivali bu yıl kraliçesini buldu..." notunu düşen ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum. Erkekler beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" notunu düşmüş, uzun süre gündem olmuştu.
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