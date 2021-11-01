Esra Dermancıoğlu'ndan 'zayıfla' eleştirilerine 'göbekli' yanıt
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kilolarını eleştirenlere sosyal medyadan fotoğraflı yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kilolarını eleştirenlere çok konuşulacak bir fotorğafla yanıt verdi. Dermancıoğlu göbeğini açarak verdiği pozu yine cok konuşulacak bir notla paylaştı.
Sosyal medyadan vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de tıpkı övgülere olduğu gibi kayıtsız kalamıyor... 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki 'kötü yenge Mukaddes' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'da göbeğini açarak paylaştığı fotoğrafıyla gündemde... Oyuncu, 'Zayıfla' eleştirilerine göbeğini açtığı fotoğrafını paylaşarak "Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum!" yanıt verdi.
Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin 'biraz zayıfla' önerisine nev-i şahsına münhasır tarzıyla yanıt verdi.
Beğeni ve yorum yağdı
Bu paylaşımıyla ünlü dostlarında ve takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Dermancıoğlu'na, özellikle kadın hayranlarından 'kendi vücuduyla barışık olduğu ve 'sosyal medyadaki güzellik ve kusursuzluk dayatmalarına boyun eğmediği' için takdir mesajları geldi.