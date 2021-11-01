Esra Dermancıoğlu'ndan 'zayıfla' eleştirilerine 'göbekli' yanıt

Beğeni ve yorum yağdı

Bu paylaşımıyla ünlü dostlarında ve takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Dermancıoğlu'na, özellikle kadın hayranlarından 'kendi vücuduyla barışık olduğu ve 'sosyal medyadaki güzellik ve kusursuzluk dayatmalarına boyun eğmediği' için takdir mesajları geldi.