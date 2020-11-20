Esra Dermancıoğlu'nun kızı ilgi odağı oldu

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonu ile yine fırtınalar estiriyor. Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova kadrosunageçtiğimiz sezon dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu hayat verdiği Behice karakteri ile seyircinin beğenisini kazandı.