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  3. 20 Kasım 2020 00:02

Esra Dermancıoğlu'nun kızı ilgi odağı oldu

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonu ile yine fırtınalar estiriyor. Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova kadrosunageçtiğimiz sezon dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu hayat verdiği Behice karakteri ile seyircinin beğenisini kazandı. ...

Esra Dermancıoğlu'nun kızı ilgi odağı oldu

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonu ile yine fırtınalar estiriyor. Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova kadrosunageçtiğimiz sezon dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu hayat verdiği Behice karakteri ile seyircinin beğenisini kazandı.

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Esra Dermancıoğlu'nun kızı ilgi odağı oldu

Bir Zamanlar Çukurova'da son olarak Hünkar Yaman'ı öldürerek Çukurova'daki dengeleri değiştiren Behice, ekrana gelecen Bir Zamanalar Çukurova'nın 73. bölümü ile kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline geliyor.

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Esra Dermancıoğlu'nun kızı ilgi odağı oldu

Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun kısa sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu özel hayatı ile de mercek altında.

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Esra Dermancıoğlu'nun kızı ilgi odağı oldu

Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları gözlerine inanamadı.

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