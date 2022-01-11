Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!

Esra Erol, Meltem Tülay'ın kaçtığı kişinin, daha önce eşini aramak için aynı programa katılan Ferhat Aşıcıoğlu olduğunu açıkladı. TikTok uygulamasında çok vakit geçiren Meltem'in oradan tanıştığı biriyle kaçabileceğini düşünen anne oğul, Meltem Tülay'ın kaçmasında ablası ve eniştesinin parmağı olduğunu iddia etti. Eşini bırakıp TikTok uygulamasında tanıştığı bir adama kaçan Tülay ise cumartesi günü bulundu.