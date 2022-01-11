Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da yine "'pes" dedirten bir olay yaşandı. Evden kaçan kadın, daha önce karısını aramak için programa katılan adamın yanında ortaya çıktı.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında yine sıra dışı bir olay yaşandı. Kayıp olan eşi Meltem Tülay Benli'yi bulmak için Esra Erol'un kapısını çalan Zafer Benli, eşinin TikTok'ta tanıştığı başka bir erkeğe kaçtığını öğrendi.
Esra Erol, Meltem Tülay'ın kaçtığı kişinin, daha önce eşini aramak için aynı programa katılan Ferhat Aşıcıoğlu olduğunu açıkladı. TikTok uygulamasında çok vakit geçiren Meltem'in oradan tanıştığı biriyle kaçabileceğini düşünen anne oğul, Meltem Tülay'ın kaçmasında ablası ve eniştesinin parmağı olduğunu iddia etti. Eşini bırakıp TikTok uygulamasında tanıştığı bir adama kaçan Tülay ise cumartesi günü bulundu.
Telefonla canlı yayına bağlanan Meltem Tülay Benli ise nerede olduğunu bir türlü söylemedi. Telefonu satıp kaçtığını söyleyen Meltem, sorulara yanıt vermeyince Esra Erol, Meltem'in kaçtığı kişiyi açıkladı.
Eşi ve kayınvalidesinin aradığı Tülay isimli genç kadının, birkaç ay önce yayında karısını aramaya gelen Ferhat isimli adamın yanına kaçtığı öğrenildi. Bu sözlerin ardından stüdyoda herkes buz kesti. Yayınlanan videoda ise Meltem'in kaçtığı Ferhat Aşıcıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Esra Erol'un programına katılıp eşinin kaybolduğunu, Tiktok'ta sürekli erkeklerle konuştuğunu, kandırdığı insanları dolandırabileceğini söylediği ortaya çıktı.