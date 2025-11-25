Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan gündüz kuşağı programındaki öfkeli tavurları ve canlı yayındaki sinir krizleri ile tanınan Cemil uzun süren bir sessizlikten sonra sosyal medya fenomeni olup geri döndü...
2024 yılında eşi tarafından evden çıkarıldığını öne sürerek Esra Erol’un programına başvuran Cemile, o dönem eşi Ramazan ile canlı yayında yüzleşmiş ve süreç boşanmayla sonuçlanmıştı.
1 / 5
Yaşananların ardından gözlerden uzak bir hayat tercih eden Cemile, sosyal medya paylaşımlarını da büyük ölçüde azaltmıştı.
2 / 5
Fenomen isim, uzun bir aranın ardından bu kez Hayrettin’in sunduğu Kaos Show programına konuk oldu.
3 / 5
Programdan yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
4 / 5