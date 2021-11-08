Esra Erol'da bir rezalet daha: Dolandırdığı adamı ''Keriz-3'' diye kaydetmiş!

ATV Esra Erol'da TikTok'ta dans ederek geçimini sağladığını ve eşinin de bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Gülten Hanım, Ramazan Çakmak isimli şahsın maddi manevi hayatını karattığını ve telefona kendisini 'Keriz-3' diye anlattığını anlatınca herkesin ağzı açık kaldı.