Esra Erol'da da saç baş yolduran yayın: Kefen içinde görenler gözlerine inanamadı
ATV ekranlarında yayınlanan ve tüm tepkilere rağmen hala gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da da bu sefer de kendisini kefenleyip ölü taklidi yapan Nilüfer Hanım damgasını vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da adlı programda bu sefer de eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden Nilüfer Hanım vardı...
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Eski sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen ve 'Elektronik kelepçe ile geziyorum' diyen Nilüfer Hanım Esra Erol'dan yardım isterken Esra Erol'un ekranlara getirdiği görüntü şok etkisi yarattı.
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Gündüz kuşağında ekranları karşısındaki milyonlar ekranda genç bir kadının kefenli halde yerde yattığı halini görünce büyük bir şok yaşadı.
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Nilüfer Hanım eski erkek arkadaşı hakkında 'Beni öldürmekle tehdit ediyor. Çocuklarıma özel görüntülerimi gönderiyor' diyerek iddialarda da bulundu.
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