Esra Erol'da ilginç olay: Karım kızılötesiyle duvardaki erkekle iletişim kuruyor
Esra Erol'un programına gelen çift, anlattıklarıyla sosyal medyanın bir numaralı gündemine oturdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Hasna ve Zeynep çifti herkesi şoke etti.
Programa gelen 4.5 aylık hamile olan Zeynep, 8 yıllık hayat arkadaşı, 3 çocuğunun babasının evliliklerini mahvettiğini söyledi. Stüdyoya eşi Hasan da geldi ve Hasan’ın sözleri herkesi dehşete düşürdü. Hasan eşinin kızılötesi sayesinde duvarla iletişim kurduğu öne sürdü ve bunu farklı bir uygulamayla ortaya çıkardığını iddia etti.
Zeynep, “Ben 18 Eylül’de evden ayrıldığımda ‘Tamam Zeynep ben her şeyi çözeceğim’ dedi. Sonra kendisi tefecilere bulaşmış.” derken Hasan ise “Onun tefeci dediği gibi bir olay yok” şeklinde konuştu.
Esra Erol ise “Eşinizin iddiası şu; ‘Kocamın davranışları değişti. Evde gizlice benim videolarımı çekiyor. Videolarda evde çocuklar ve biz olmamıza rağmen evde bir erkeğin olduğunu iddia ediyor. Kendi kendine konuşuyor. Kocam evin içindeyken kapıları kilitliyor. Sürekli gözetlendiğimizi, birilerinin bizi gördüğünü söylüyor’ diyerek ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia etti” dedi.
Hasan ise “Bunları kendisi mi söylemiş. Bu kadar değil, daha fazlasını birazdan göreceksin.” ifadelerini kullandı.
Esra Erol da “Siz dün kabul ettiniz ‘Evet bir video çektim. Karım yatıyordu. Ben o sırada tuvalete gitmiştim. O sırada video kaydına girdim. Karımın hareketlerini kaydetmek istedim’ dediniz. İspatlamak istediğiniz bir şey vardı. Karının hangi davranışını kaydetmek istedin” diye sordu.
Hasan da “Sürekli benden gözlerini kaçırıp odanın belli bir bölgesine bakması beni şüphelendirdi” dedi ve getirdiği görüntüler ekrana geldi. Hasan da “Kendisinin bakmış olduğu yeri çıplak gözle göremedim, resim çektim. Bu fotoğrafı bulunduğumuz odada çektim. Sürekli gözünü kaçırıp bir noktaya bakıyordu. Ben de o fotoğrafta bir şey olup olmadığına bakmak istedim. Çıplak gözle bakıyorum yok çünkü. Acaba çıplak gözle göremiyor muyum diye düşündüm. Telefonun kamerası biraz daha farklı, bazı ışınları algılayabiliyor” şeklinde konuştu.
Görüntüler ekrana geldiğinde Zeynep ‘Böyle bir duvar yok’ deyince Hasan ‘Böyle bir duvar yok. Benim gördüğüm şekilde de yok ama senin baktığın şekilde var” dedi.