Esra Erol'da ilginç olay: Karım kızılötesiyle duvardaki erkekle iletişim kuruyor

Zeynep, “Ben 18 Eylül’de evden ayrıldığımda ‘Tamam Zeynep ben her şeyi çözeceğim’ dedi. Sonra kendisi tefecilere bulaşmış.” derken Hasan ise “Onun tefeci dediği gibi bir olay yok” şeklinde konuştu.

Esra Erol ise “Eşinizin iddiası şu; ‘Kocamın davranışları değişti. Evde gizlice benim videolarımı çekiyor. Videolarda evde çocuklar ve biz olmamıza rağmen evde bir erkeğin olduğunu iddia ediyor. Kendi kendine konuşuyor. Kocam evin içindeyken kapıları kilitliyor. Sürekli gözetlendiğimizi, birilerinin bizi gördüğünü söylüyor’ diyerek ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia etti” dedi.

Hasan ise “Bunları kendisi mi söylemiş. Bu kadar değil, daha fazlasını birazdan göreceksin.” ifadelerini kullandı.