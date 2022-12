Esra Erol'da yine mide bulandıran iddialar: ''TikTok'ta kızlara...''

Esra Erol “Ben seni ilk tanıdığımda bu koltukta Yeşim isminde genç bir kadın oturuyordu, kucağında bebekleri vardı. Sen Yeşim’le bir ilişki yaşadın, dini nikahlı bir beraberlik yaşadın, bu ilişkiden çocukların dünyaya geldi. Fakat aynı zamanda İstanbul’da Ayfer’le de bir ilişkin vardı, Ayfer’le de dini nikahlı beraberlik yaşıyordun, Ayfer’le de çocukların vardı. Erdi'nin hayatında hep farklı şehirlerde kadınlar ve o kadınlardan dünyaya gelmiş çocuklar var. Ve ilişkilerinin ortak noktası hepsinin nikahsız olması. Hiçbir koşulda hiç kimseye hesap vermek istemiyor. Ben Ayfer’e bu nikahı ısrarla ve özellikle kıydım. Eğer Ayfer şu an dini nikahlı olsaydı hem bu kadar gür konuşamazdı hem kendini ifade edemezdi hem her zamanki gibi susmak zorunda kalırdı. Ama Ayfer kendini artık daha öncekinden farklı hissediyor. Şimdi, bu senin resmi nikahlı eşin. Biz yine Erdi’yi programa aldık. Bu sefer bir mağdur var, yine bir anne. Erdi yine başka bir kızı kaçırıyor, o kızla birliktelik yaşıyor. O kız da yayına bağlanıyor diyor ki; seviyorum, aşığım, ölüyorum, kimse bizi ayıramaz, kim ne yaparsa yapsın ayıramaz, biz Erdi’yle mutlu olacağız diyor. Allah mutlu etsin. Her seçimin sonucu ve bedeli var. Ama şunu söyleyeyim; Ayfer’in, Yeşim’in yaşadığının benzerini siz de yaşayacaksınız, dilerim yaşamazsınız.” şeklinde konuştu.