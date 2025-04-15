Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın hakkında inceleme başlatıldı
ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'da adlı programdaki kayınvalide ile damadı arasındaki mide bulandıran yasak aşk infial yaratmıştı. Gündüz kuşağındaki skandal yayın sonrasında RTÜK devreye girdi ve "damat, kaynanasını hamile bıraktı" iddiasıyla ilgili inceleme başlattı
ATV ekranlarında yayınlanan ve televizyon ekranlarındaki gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren programlardan biri olan Esra Erol'da bir kez daha mide bulandıran bir haber ile ekranlardaydı.
Esra Erol'un programında ortaya çıkan damat ile kayınvalide arasındaki yasak ilişki infial yaratırken canlı yayında yayınlanan görüntüler ve yapılan açıklamalar büyük tepki çekti.
21 yaşındaki Cuma D., engelli raporu bulunan Dilek Ş. ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.
Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Ş. ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.
Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Ş. ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Ş.'in nişanlısı Cuma D.'yi kaçırdığı söyledi.