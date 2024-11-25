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Esra Erol'un ''bir günü'' sosyal medyayı salladı

Ekranların en çok izlenen sunucularının başında gelen Esra Erol'un kendisine ayırdığı bir güne dair paylaşımları büyük ilgi topladı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Esra Erol'un ''bir günü'' sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Yaptığı programla adından söz ettiren Esra Erol, Instagram'ı da sık kullanmaya devam ediyor. 

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Esra Erol'un ''bir günü'' sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esra Erol bu kez takipçilerini Taksim'e götürdü.

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Esra Erol'un ''bir günü'' sosyal medyayı salladı - Resim: 3

"Bir gün nasıl yaşanır!" adlı çalışması dikkat çekti.

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Esra Erol'un ''bir günü'' sosyal medyayı salladı - Resim: 4

'Güzel sunucu, Taksim'in çeşitli ambianslarını çekerek paylaştı.

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