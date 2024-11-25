Esra Erol'un ''bir günü'' sosyal medyayı salladı
Ekranların en çok izlenen sunucularının başında gelen Esra Erol'un kendisine ayırdığı bir güne dair paylaşımları büyük ilgi topladı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Yaptığı programla adından söz ettiren Esra Erol, Instagram'ı da sık kullanmaya devam ediyor.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esra Erol bu kez takipçilerini Taksim'e götürdü.
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"Bir gün nasıl yaşanır!" adlı çalışması dikkat çekti.
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'Güzel sunucu, Taksim'in çeşitli ambianslarını çekerek paylaştı.
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