Esra Erol'un yıllar önce dizide rol aldığı ortaya çıktı
ATV ekranlarında Esra Erol'da programını sunan ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Rolü ise duyanları diziden daha çok şaşırttı.
Ünlü sunucu Esra Erol ATV'de başarılı programını sürdürüyor.
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Reyting listesinde ilk 5'teki yerini koruyan Esra Erol özel hayatıyla da çok merak edilen bir isim.
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Mutlu evliliğini Ali Özbir ile sürdüren Esra Erol'un yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı.
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide rol aldığı ortaya çıkan Esra Erol'un bu dizide canlandırdığı rol, çok dikkat çekti. Erol'un dizide kocasını aldatan ve çeşitli oyunlar çeviren 'Aysel' adlı kadını oynadığı görüldü.
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