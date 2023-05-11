Esra Ezmeci'nin cinsellikle ilgili sözleri sunucuyu utandırdı: Dur RTÜK mütük biliyorsun...

Klinik Psikolog Esra Ezmeci bu soruya yanıt verirken "40 yaşına kadar kadın ve erkekte cinsellik pik yapıyor. Cinsellik de yemek yemekle aynı şey. Doğuştan verişmiş bir dürtü. 40 yaşına kadar yapabildiğimiz kadar yapalım. Cinsellik yaptıkça yapılası gelen bir şey. Yapabildiğiniz kadar yapın" deyince Nur Viral utandı.