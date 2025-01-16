Esra Ezmeci'nin kadın takipçisinin şikayeti de Ezmeci'nin yanıtı da olay oldu
Adı "sosyal medyanın Haydar Dümeni"ne çıkan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden kendisine "Eşim benimle beraber olmak istemiyor. Oyuncak almış, onunla yap diyor." mesajı atan takipçisine verdiği yanıtla gündemde.
Hem Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programında hem de kendi sosyal medya hesaplarında ilişki ve cinsellik sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci yine dikkat çeken bir soruyla karşı karşıya kaldı.
Cinsel mutsuzluktan, aşka, evlilik içi tartışmalarından çarpık ilişkilere kadar pek çok konuda soruyla karşı karşıya kalan Esra Ezmeci bu sefer de bir takipçisinin "cinsel oyuncak" sorusuyla gündemde.
Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden ulaşan bir kadın, eşinin cinsel ilişkiden kaçmak için kendisine cinsel oyuncak aldığını söyledi.
Esra Ezmeci'ye "Eşim benimle beraber olmak istemiyor. Oyuncak almış, onunla yap diyor." mesajını göndererek yardım isteyen kadın takipçisinin şikayeti de Ezmeci'nin verdiği yanıt da sosyal medyada gündem oldu.