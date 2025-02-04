Esra Ezmeci'nin programında skandal: Cinsel fantezi itirafıyla şaşkına çevirdi
Esra Ezmeci'nin programına bağlanan bir kadın izleyici kocasının cinsel fantezisinden dert yandı. ''Sürekli gardıropta sevişmek istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor'' diyen kadın, izleyicileri şaşkına çevirdi.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına telefonla bağlanan bir kadın izleyicinin sözleri şaşkına çevirdi.
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"SÜREKLİ GARDIROPTA SEVİŞMEK İSTİYOR"
Kocasından dert yanan kadın, "Sürekli gardıropta sevişmek istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor" ifadelerini kullandı.
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TEPKİ YAĞDI
Kadının bu itirafı, hem stüdyodaki konukları hem de izleyicileri şaşkına çevirirken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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Sosyal medya kullanıcıları RTÜK'ü göreve çağırdı.
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