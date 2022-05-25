Esra Ezmeci'ye bir erkeğin eşiyle ilgili yaptığı itiraf olay oldu
Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı.
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasının ardından sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram'da kendisine sorulan sorulara ve itirafları tek tek yanıtladı.
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Ezmeci'nin yayımladığı itiraflarda yer alan ifadeler ise okuyanların ağzını açık bıraktı.
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İşte o sorular, itiraflar ve Esra Ezmeci'nin cevapları...
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