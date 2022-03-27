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  4. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Kocamın kardeşinden hamile kaldım:

Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Kocamın kardeşinden hamile kaldım:

Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı.

Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Kocamın kardeşinden hamile kaldım: - Resim: 1

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine sorulan sorulara ve itirafları yanıtladı.

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Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Kocamın kardeşinden hamile kaldım: - Resim: 2

Ezmeci'nin yayımladığı itiraflarda yer alan ifadeler ise okuyanların ağzını açık bıraktı.

İşte o sorular, itiraflar ve Esra Ezmeci'nin cevapları... 

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Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Kocamın kardeşinden hamile kaldım: - Resim: 3
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Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Kocamın kardeşinden hamile kaldım: - Resim: 4
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