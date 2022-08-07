Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraf! Tepkisi çok sert oldu
Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya adlı programla canlı yayında izleyicisi ile buluşan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı.
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasının ardından şimdilerde FOX TV ekranlarında Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da programıyla izleyiciyle yeniden buluşan Esra Ezmeci, aynı zamanda sosyal medyada bir klasik haline gelen "soru/cevap"larına da devam ediyor.
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İşte takipçilerinden gelen "garip" sorulara verdiği yanıtlarla adı "Türkiye'nin yeni Haydar Dümeni"ne çıkan Esra Ezmeci'ye gelen o "garip" sorular ve Esra Ezmeci'nin verdiği cevaplardan bazıları...
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