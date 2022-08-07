Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraf! Tepkisi çok sert oldu

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasının ardından şimdilerde FOX TV ekranlarında Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da programıyla izleyiciyle yeniden buluşan Esra Ezmeci, aynı zamanda sosyal medyada bir klasik haline gelen "soru/cevap"larına da devam ediyor.