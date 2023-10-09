Esra Ezmeci'ye kadınlardan gelen sorular ağızlar açık bıraktı
Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen sorulara ve itiraflara yanıt veren klinik psikolog Esra Ezmeci'ye bu sefer öyle bir itiraf geldi ki, daha önceki binlercesi zihnimizden uçup gitti.
Özellikle sosyal medyadan takipçilerine verdiği cinsellik ve ilişki tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ve "yeni Haydar Dümen" olarak anılan Esra Ezmeci sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları ve itirafları yorumlamaya devam ediyor.
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Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen birbirinden garip sorulara verdiği yanıtlarla da sık sık gündem olmayı başarıyor. İşte o soru, itiraf ve Esra Ezmeci'nin verdiği yanıtlardan bazıları...
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