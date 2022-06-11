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  4. Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf

Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf

Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı.

Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf - Resim: 1

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasının ardından sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram'da kendisine sorulan sorulara ve itirafları tek tek yanıtladı.

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Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf - Resim: 2

İşte takipçilerinden gelen "garip" sorulara verdiği yanıtlarla adı "Türkiye'nin yeni Haydar Dümeni"ne çıkan Esra Ezmeci'ye gelen o "garip" sorular ve Esra Ezmeci'nin verdiği cevaplardan bazıları...

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Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf - Resim: 3
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Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf - Resim: 4
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