Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf
Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı.
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasının ardından sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram'da kendisine sorulan sorulara ve itirafları tek tek yanıtladı.
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İşte takipçilerinden gelen "garip" sorulara verdiği yanıtlarla adı "Türkiye'nin yeni Haydar Dümeni"ne çıkan Esra Ezmeci'ye gelen o "garip" sorular ve Esra Ezmeci'nin verdiği cevaplardan bazıları...
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