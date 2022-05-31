Esra Sönmezer fazla kilolarından şikayet etti

Kedim uzun zamandır polikistik böbrek hastasıydı ama sağlıklıydı. Biz de daha uzun yaşasın diye kök hücre tedavisine başlamayı uygun gördük. Tedavinin ilk dozunda sorun olmadı, ikinci dozu alınca kedim fenalaştı ve vefat etti. Kedim yapılan uygulamadan sonra vefat etti. Bu zamana kadar kedim için 1-1.5 milyonun üzerinde para harcadım. Kedimin ölmesine vesile olanların peşini bırakmayacağım. Kedimin ölümünde kim sorumluysa mahkemede hesap verecek. Bebek benim evladım gibiydi. Tekirdağ’da hayvanlar için yapılan bir mezarlık alanına gömdük. Artık bir hayvan bakabilecek bir psikolojim yok.