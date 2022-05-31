Esra Sönmezer fazla kilolarından şikayet etti
Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün Beşiktaş'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken aldığı kilolardan şikayet etti.
Esra Sönmezer, polikistik böbrek hastası olan 10 yıllık kedisi Bebek’e daha uzun ve konforlu bir yaşam için kök hücre tedavisine başlamıştı. Bebek, ikinci doz kök hücre tedavisi sonrası halsizleşmiş ve durumu ciddileşince yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Sönmezer'i kedisi, tedavisinin altıncı gününde hayatını kaybetmişti.
Yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümünü tetiklediğini savunan sunucu, kedisinin vefatından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Acım büyük” mesajını yazmıştı.
TV8'de ekranlara gelen '2.Sayfa' programına katılan 37 yaşındaki sunucu, 25 Nisan'da gerçekleşen kedisinin ölümü hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
Kedim uzun zamandır polikistik böbrek hastasıydı ama sağlıklıydı. Biz de daha uzun yaşasın diye kök hücre tedavisine başlamayı uygun gördük. Tedavinin ilk dozunda sorun olmadı, ikinci dozu alınca kedim fenalaştı ve vefat etti. Kedim yapılan uygulamadan sonra vefat etti. Bu zamana kadar kedim için 1-1.5 milyonun üzerinde para harcadım. Kedimin ölmesine vesile olanların peşini bırakmayacağım. Kedimin ölümünde kim sorumluysa mahkemede hesap verecek. Bebek benim evladım gibiydi. Tekirdağ’da hayvanlar için yapılan bir mezarlık alanına gömdük. Artık bir hayvan bakabilecek bir psikolojim yok.