Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme! İzleyici isyan edecek
Kanal D'de Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin hayranlarına kötü haber geldi.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken dizinin hayranlarını üzecek bir karar alındı.
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ARTIK YOUTUBE'DA YAYINLANMAYACAK
Kanal D yayınından sonraki gün YouTube’a yüklenen, ilk üç bölümü 53 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan sevilen dizi, dördüncü bölümüyle YouTube’a veda ediyor.
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Dördüncü bölümü de platforma yüklenecek olan Eşref Rüya, beşinci bölümünden itibaren kendi gün ve saatinde sadece Kanal D’de olacak.
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Takipçileri beşinci bölümle birlikte diziyi çarşamba akşamları yalnızca Kanal D ekranından izleyebilecek.
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