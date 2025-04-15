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  4. Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme

Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme! İzleyici isyan edecek

Kanal D'de Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin hayranlarına kötü haber geldi.

Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme! İzleyici isyan edecek - Resim: 1

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken dizinin hayranlarını üzecek bir karar alındı. 

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Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme! İzleyici isyan edecek - Resim: 2

ARTIK YOUTUBE'DA YAYINLANMAYACAK

Kanal D yayınından sonraki gün YouTube’a yüklenen, ilk üç bölümü 53 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan sevilen dizi, dördüncü bölümüyle YouTube’a veda ediyor.

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Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme! İzleyici isyan edecek - Resim: 3

Dördüncü bölümü de platforma yüklenecek olan Eşref Rüya, beşinci bölümünden itibaren kendi gün ve saatinde sadece Kanal D’de olacak. 

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Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme! İzleyici isyan edecek - Resim: 4

Takipçileri beşinci bölümle birlikte diziyi çarşamba akşamları yalnızca Kanal D ekranından izleyebilecek.

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