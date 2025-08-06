Eşref Rüya’nın Afra'sı Ebrar Karabakan çekimlere verilen arada soluğu burada aldı
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı ekranların son fenomen dizisi Eşref Rüya'da Afra karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebra Karabakan yaz tatili tercihini yurtdışı yerine Türkiye'den yana kullandı.
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Eşref Rüya’da 'Afra' karakterine hayat veren Ebrar Karabakan şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
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Eşref Rüya dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu Dalyan'da alan ünlü oyuncu peş peşe yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
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2006 doğumlu olan güzel oyuncunun yaz tatili pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.
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