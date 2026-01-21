Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu!

LAVANTA HALIDA SİYAH ŞIKLIK

Develi, lavanta halı için siyah, dekolteli bir elbise tercih etti. Saçlarını dümdüz kullanmayı seçen oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla geceye damga vurdu. Zarif duruşu ve stili moda çevrelerinden de tam not aldı.