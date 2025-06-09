Eşref Rüya'nın Çiğdem Komiser'i konserle stres attı
Eşraf Rüya dizisinin Çiğdem Komiser'i Büşra Develi, yoğun iş temposuna konser arası verdi. Ünlü oyuncunun konserden paylaştığı karelere ''Eşref'in yerinde olsam seni seçerdim'' yorumu geldi.
Kaynak: DHA
Kanal D'nin sezona damga vuran yapımlarından Eşref Rüya'nın Çiğdem Komiser'i Büşra Develi, dizinin başarısının tadını çıkarıyor.
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Eşref'in belalısı ve takıntılı eski sevgilisi Çiğdem Komiser rolündeki performansıyla takdir toplayan başarılı oyuncu, yoğun set temposuna konser arası verdi.
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İzleyiciler arasında yer aldığı konserde dizideki sert mizacının aksine sempatikliği ve güzelliğiyle dikkat çeken Develi, geceden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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‘EŞREF'İN YERİNDE OLSAM SENİ SEÇERDİM’
Yarattığı dünya ve karakterleriyle milyonları ekrana kilitleyen Eşref Rüya'nın başarısında önemli pay sahibi olan Büşra Develi'nin konser paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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