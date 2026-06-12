Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın ani final kararı sonrası Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora hakkında ortaya atılan kıskançlık iddialarına, dizinin oyuncusu Erol Babaoğlu yanıt verdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisinin ani bir kararla ekranlara veda etmesi, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
Dizinin yüksek izlenme oranlarına rağmen sezon finali yerine erken final yapması, çeşitli söylentileri beraberinde getirdi.
Televizyon dünyasında 'Yeraltı' dizisinin yayına girmesiyle reytinglerde bir miktar gerileme yaşasa da kemik izleyici kitlesini koruyan Eşref Rüya'nın bitiş nedeni hakkında en çok konuşulan iddia, set ortamındaki gerginliklerdi.
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın, Ulusoy ile Demet Özdemir'in dizideki yakın sahnelerinden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle sık sık sete giderek ekip üzerinde baskı yarattığı öne sürüldü. Çıkan bu dedikoduların ardından Aslıhan Malbora, hakkında ortaya atılan kıskançlık ve set baskını iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.