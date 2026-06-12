Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın, Ulusoy ile Demet Özdemir'in dizideki yakın sahnelerinden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle sık sık sete giderek ekip üzerinde baskı yarattığı öne sürüldü. Çıkan bu dedikoduların ardından Aslıhan Malbora, hakkında ortaya atılan kıskançlık ve set baskını iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.