Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti
Uzun bir süredir birlikte oldukları bilinen ancak bugüne kadar kameralara birlikte poz vermeyen Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora sonunda aşklarını sosyal medyadan tüm dünyaya ilan etti.
Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, Kübra dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile uzun süredir birliktelik yaşıyordu.
1 / 7
Ünlü çift bugüne kadar ne sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı ne de magazin muhabirlerine yakalanmıştı.
2 / 7
Ancak Çağatay Ulusoy'un 35'inci yaş doğumgününde bu kural bozuldu.
3 / 7
Aslıhan Malbora, Instagram hesabında paylaştığı kısa bir videoyla, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
4 / 7