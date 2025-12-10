Eşref Rüya'nın Kadir Baba'sı çılgın dansıyla sosyal medyayı yıktı!

Eşref Rüya'nın son bölümünde Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir Yanık'ın viral olan dans sahnesi sanal medyayı salladı. Sahnenin etkisini artıran en önemli detaylardan biri de Sevindik'in doğal ve güçlü oyunculuğu oldu. Sevindik'in sahnedeki tepkileri, duygusal geçişleri ve eğlenceli performansı izleyicilerden tam not aldı.