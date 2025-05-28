Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya adlı dizide Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı...
Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasında yer alan güzel oyuncu Demet Özdemir Kanal D ekranlarında yayınlanna Eşref Rüya ile uzun bir aranın ardından ekranlara dönmüştü.
1 / 15
Yayınlandığı her bölüm reyting yarışında zirveye oynayan Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir dizide Nisan karakterine hayat veriyor.
2 / 15
Geçtiğimiz eylül ayında rol aldığı bir reklam filminden 25 milyon TL kazandığı ortaya çıkınca bir anda gözlerin üzerine çevrildiği Demet Özdemir'in Eşref Rüya dizisinden bölüm başına kazancıyla ilgili dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı.
3 / 15
İddialara göre Demet Özdemir Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alıyor.
4 / 15