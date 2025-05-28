Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz eylül ayında rol aldığı bir reklam filminden 25 milyon TL kazandığı ortaya çıkınca bir anda gözlerin üzerine çevrildiği Demet Özdemir'in Eşref Rüya dizisinden bölüm başına kazancıyla ilgili dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı.