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  4. Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya adlı dizide Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı...

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı - Resim: 1

Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasında yer alan güzel oyuncu Demet Özdemir Kanal D ekranlarında yayınlanna Eşref Rüya ile uzun bir aranın ardından ekranlara dönmüştü.

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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı - Resim: 2

Yayınlandığı her bölüm reyting yarışında zirveye oynayan Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir dizide Nisan karakterine hayat veriyor.

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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı - Resim: 3

Geçtiğimiz eylül ayında rol aldığı bir reklam filminden 25 milyon TL kazandığı ortaya çıkınca bir anda gözlerin üzerine çevrildiği Demet Özdemir'in Eşref Rüya dizisinden bölüm başına kazancıyla ilgili dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı.

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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı - Resim: 4

İddialara göre Demet Özdemir Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alıyor.

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