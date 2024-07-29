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  4. Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı

Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son hali görenleri şaşırttı.

Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı - Resim: 1

Yıllar önce Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren güzel oyuncu Tuğçe Özbudak baştan aşağı estetik operasyonları sonrasında tanınmaz biri oldu. 

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Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı - Resim: 2

Tuğçe Özbudak artık bambaşka biri oldu.

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Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı - Resim: 3

Estetik operasyonlar geçiren 43 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. 

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Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı - Resim: 4

2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile evlenen Tuğçe Özbudak'ın son paylaştığı fotoğraflarda yüzü ve vücudundaki değişim görenleri şaşırttı.

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