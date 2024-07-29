Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı
'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son hali görenleri şaşırttı.
Yıllar önce Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren güzel oyuncu Tuğçe Özbudak baştan aşağı estetik operasyonları sonrasında tanınmaz biri oldu.
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Tuğçe Özbudak artık bambaşka biri oldu.
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Estetik operasyonlar geçiren 43 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.
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2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile evlenen Tuğçe Özbudak'ın son paylaştığı fotoğraflarda yüzü ve vücudundaki değişim görenleri şaşırttı.
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