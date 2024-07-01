''Estetiğim yok'' demişti ama... Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafı gerçeği ortaya çıkardı
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun "estetiğim yok" açıklamasının ardından annesiyle çekilmiş eski fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, sosyal medya gündeminde sıkça yer alıyor.
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Sıla Türkoğlu'nun geçmişteki kilolu ve estetiksiz görüntüsü, şimdiki güzelliği ve fit vücuduyla kıyaslandığında takipçilerini şaşırttı.
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Dudak dolgusu ve çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun zaman içindeki değişimi dikkat çekti.
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İşte Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce çekilen o fotoğrafı...
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