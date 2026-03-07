Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
Ünlü şarkıcı Gülşen, Londra'da vereceği konser öncesinde hayranlarına seslendiği bir video paylaştı. Ancak hayranları konserden çok Gülşen’in yüzündeki değişime odaklandı. Mimiklerini oynatamayan ünlü şarkıcının konuşmasındaki farklılık da dikkat çekti.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Pop müziğin iddialı ismi Gülşen, Londra’da vereceği konser için hazırlıklarını tamamladı. Hayranlarını bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesabından bir video yayınlayan şarkıcının yüzündeki değişim sosyal medyanın gündemine oturdu.
Videoda Gülşen’in her zamankinden farklı görünen elmacık kemikleri ve gergin alnı gözlerden kaçmadı. Özellikle konuşurken mimiklerini tam olarak kullanamaması, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.
"Mimikleri oynamıyor"
Sosyal medya kullanıcıları, ''Botoksu o kadar fazla kaçırmış ki, mimikleri oynamıyor.", "Konuşurken sanki dudakları zorlanıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.
Bazı hayranları ise Gülşen'in her haliyle güzel olduğunu savundu.
