''Estetik, botoks ve dolgum yok'' diyen Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle yanyana pozunu yayınladı
Kara Sevda dizisiyle tanınan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse hakkındaki "estetik, botoks güzeli" iddialarını yalanlamaya devam ederken bu sefer de ikiz kardeşiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarıı yayınladı.
Rol aldığı Kara Sevda dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse bir süre önce yaptığı "ne botoksum var ne de dolgum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Küçükköse, bir magazin muhabirinin estetik sorusuna,"Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" yanıtını vermişti.
Ancak güzel oyuncunun bu açıklamasına rağmen magazin gündemindeki "estetikli" tartışmaları devam etmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin "Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" açıklamasından sonra ise sosyal medyada bu sefer de güzel oyuncunun eski bir foğrafı yayınlandı.
