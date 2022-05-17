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  4. Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı!

Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı!

Üç Kuruş dizisindeki performansıyla tam not alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yine estetik iddialarıyla gündeme geldi.

Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı! - Resim: 1

Yasak Elma ve Üç Kuruş dizisinde oyunculuğu ile parmak ısırtan Nesrin Cavadzade şu sıralar estetik iddiaları ile gündemde.

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Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı! - Resim: 2

Ünlü oyuncu yaptığı bu açıklama ile kimseyi inandıramayınca Twitter'da gündem olmuş ve birçok sosyal medya kullanıcısı art arda paylaşım yaparak ünlü oyuncuyu tiye almıştı.

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Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı! - Resim: 3

Nesrin Cavadzade'nin kendine has bir güzelliği ve çekiciliği olduğu açık ancak yüzündeki değişiklikler sporla ve diyetle pek mümkün değil.

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Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı! - Resim: 4

Ünlü oyuncunun burnu ve dudaklarındaki değişim eski fotoğraflarıyla karşılaştırılınca net bir şekilde görülüyor.

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