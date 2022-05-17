Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı!
Üç Kuruş dizisindeki performansıyla tam not alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yine estetik iddialarıyla gündeme geldi.
Yasak Elma ve Üç Kuruş dizisinde oyunculuğu ile parmak ısırtan Nesrin Cavadzade şu sıralar estetik iddiaları ile gündemde.
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Ünlü oyuncu yaptığı bu açıklama ile kimseyi inandıramayınca Twitter'da gündem olmuş ve birçok sosyal medya kullanıcısı art arda paylaşım yaparak ünlü oyuncuyu tiye almıştı.
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Nesrin Cavadzade'nin kendine has bir güzelliği ve çekiciliği olduğu açık ancak yüzündeki değişiklikler sporla ve diyetle pek mümkün değil.
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Ünlü oyuncunun burnu ve dudaklarındaki değişim eski fotoğraflarıyla karşılaştırılınca net bir şekilde görülüyor.
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