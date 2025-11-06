Estetik iddialarını yalanlayan Rabia Öztürk'ün eski fotoğraflarını yayınladılar
Ekranların güzel oyuncusu Rabia Soytürk, hakkındaki estetik iddialarını bir kez daha yalanlasa da bu açıklamadan tatmin olmayan hayranları Öztürk'e bu sefer de gençlik fotoğraflarıyla karşılık verdi.
2018’de “Şahsiyet” dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Soytürk, “Gülperi”, “Benim Adım Melek” ve özellikle “Duy Beni” dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.
2025 sezonunda ise TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın kadrosuna Hilal Turhantürk rolüyle katılan ve güzelliğiyle sık sık konuşulan 26 yaşındaki oyuncu Rabia Öztürk oyunculuk kariyeriyle birlikte özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor
Genç yaşına rağmen yeteneği ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, son dönemde estetik yaptırdığına dair yorumlarla gündeme geliyordu.
Rabia Soytürk şimdi de “dudak dolgusu” ve “botoks” söylentilerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
