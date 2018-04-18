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  3. 18 Nisan 2018 10:10

Eurovision birincisinden yıllar sonra gelen itiraf

Eurovision birincisinden yıllar sonra gelen itiraf

Avusturya'ya 2014 yılında Eurovision Müzik Yarışması'nda birincilik kazandıran Conchita Wurst, HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) taşıyıcısı olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

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Eurovision birincisinden yıllar sonra gelen itiraf

29 yaşındaki şarkıcı, kendisine şantaj yapan eski erkek arkadaşı nedeniyle hastalığını paylaştığını belirtti: "Uzun yıllardır HIV pozitif virüsü taşıyorum. Eski erkek arkadaşım beni hastalığımı kamuoyuyla paylaşmakla tehdit etti. Kimseye beni korkutma ve hayatımı etkileme hakkını asla vermeyeceğim."

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Eurovision birincisinden yıllar sonra gelen itiraf

Wurst, virüsün teşhis edilebilirlik eşiğinin altında olduğunu ve bu yüzden bulaşma ihtimalinin olmadığını ekledi: "Umarım bu diğerlerini cesaretlendirir ve HIV ile yaşayan bireyleri damgalayan insanlara karşı bir adım olur."

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Eurovision birincisinden yıllar sonra gelen itiraf

Wurst Eurovision'u kazandığı 2014 yılının en tartışmalı isimlerinden birisiydi.

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