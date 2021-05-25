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  4. Eurovision'da yaşanan ''uyuşturucu'' skandalında yeni gelişme: İlk değilmiş

Eurovision'da yaşanan ''uyuşturucu'' skandalında yeni gelişme: İlk değilmiş

18 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda yaşanan kokain skandalının yankıları sürüyor.

18 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılan Eurovision Şarkı Yarışması sonuçlandı ancak yankıları bitmek bilmiyor. Canlı yayında uyuşturucu skandalının damga vurduğu yarışmaya dair, bugün de yeni bir rezalet patladı.

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin grubu kazanmıştı

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524 puanla birinci seçilen rock grubu Maneskin'in solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturmuştu.

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BU GÖRÜNTÜLER DAMGA VURDU 
Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti ancak grubun solisti ise iddiaları yalanladı.

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