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  4. Ev hapsi kaldırılmıştı; Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi

Ev hapsi kaldırılmıştı; Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi

Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, imza vermek için geldiği polis merkezinden çıkarken görüntülendi.

Ev hapsi kaldırılmıştı; Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Gülşen bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik olarak "Sapık" göndermesi yapınca gözaltına alınmıştı.

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Ev hapsi kaldırılmıştı; Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 2

Tutuklu yargılanan Gülşen'e daha sonra ev hapsi verildi.

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Ev hapsi kaldırılmıştı; Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 3

Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı.

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Ev hapsi kaldırılmıştı; Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 4

Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi.

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