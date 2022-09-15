Ev hapsi kaldırılmıştı; Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi
Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, imza vermek için geldiği polis merkezinden çıkarken görüntülendi.
Ünlü şarkıcı Gülşen bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik olarak "Sapık" göndermesi yapınca gözaltına alınmıştı.
1 / 8
Tutuklu yargılanan Gülşen'e daha sonra ev hapsi verildi.
2 / 8
Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı.
3 / 8
Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi.
4 / 8