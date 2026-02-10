Evde Tek Başına'nın yıldız oyuncusunun ölüm nedeni belli oldu
Evde Tek Başına filmiyle hafızalara kazınan Kanadalı oyuncu Catherine O’Hara’nın ölüm nedeni ortaya çıktı.
Evde Tek Başına filminde Macaulay Culkin'in annesi rolünü üstlenen Oscar ve Emmy ödüllü oyuncu Cathrerine O'Hara, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.
71 yaşında hayata veda eden O'Hara'nın ölüm nedeni de belli oldu. Ünlü oyuncunun akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli) sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
O’Hara’nın Mart 2025’ten bu yana kanser tedavisi gördüğü belirtildi.
Catherine O'Hara, 1954 doğumlu, Kanada asıllı Amerikalı bir komedi dehası, oyuncu ve senaristtir. Çok yönlü yeteneğiyle hem sinemada hem de televizyonda ikonik karakterlere hayat vermiştir.
Evde Tek Başına (Home Alone): Kevin McCallister'ın annesi "Kate McCallister" rolüyle dünya çapında tanındı.
Schitt's Creek: "Moira Rose" karakterindeki abartılı aksanı ve peruklarıyla Emmy ödülü kazanarak kariyerinde muazzam bir zirve yaptı.
Beetlejuice (Beterböcek): Tim Burton klasiğinde Delia Deetz karakterini canlandırdı.
SCTV: Kariyerine efsanevi skeç programı Second City Television ile başlayarak komedi yeteneğini kanıtladı.