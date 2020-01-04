Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi
Meltem Miraloğlu, ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrcik ile yaptığı evlilikle adından söz ettirirken Miraloğlu'nun geçtiğimiz hafta eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" deyip evden kaçtığı iddiası gündeme geldi..
"Hayat Devam Ediyor" dizisinin çocuk gelini olarak tanınan Meltem Miraloğlu birkaç ay önce Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı işadamıyla evlenmiş, geçtiğimiz hafta da eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı haberleriyle gündeme gelmişti.
İzini kaybettirdiği söylenen oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla da iddiaları güçlendirmişti.
32 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaştığı karikatürle ABD'de cehennem hayatı yaşadığını ima etmişti.