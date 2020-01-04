Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi

"Hayat Devam Ediyor" dizisinin çocuk gelini olarak tanınan Meltem Miraloğlu birkaç ay önce Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı işadamıyla evlenmiş, geçtiğimiz hafta da eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı haberleriyle gündeme gelmişti.