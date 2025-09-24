Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, İstanbul Bakırköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Gök'ün ölümüne ilişkin otopsi raporunun da açıklanmasının ardından Gök'ün 'Sahra' filminde 'falcı ve büyücüyü' oynadığı ortaya çıktı...
Olay, 19 Temmuz'da İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'ndaki bir sitede yaşandı. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten haber alamayan yakınları Gök'ün evine gitti. İçeri giremeyen yakınları ulaşamadıkları ve hayatından endişe ettikleri Gök için polise ihbarda bulundu.
Çilingir yardımı ile daireye giren polis ekipleri Esen Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan otopside Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan ve intiharı ile ülkeyi yasa boğan Esen Gök'ün, Mardin'de çekilen, başrolleri ve yapımcılığını Yekta Ener Güven, Nudem Güven ile Vural'ın yaptığı korku filmi türü olan Sahra'da falcı ve büyücüyü oynadığı ortaya çıktı.
2023 yılında çekilen filmde Esen Gök'ün kamera arkasında çok keyifli olduğu filmde ise usta bir oyunculuğa büründüğü görülüyor.